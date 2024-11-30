İzmir’de kız meselesi yüzünden kan aktı! 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir Çeşme'de Azad Demir (22), Abdurrahim Doğan (19), Mehmet Sait Medeni (19) ile A.M., B.B. (21) ve yanındaki iki arkadaşıyla buluştu. Araçtan inen 4 genç ile bekleyen diğer grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine B.B., tabancayla karşı gruptaki 4 kişiye ateş etti. Olayda Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybederken yaralı A.M. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, zanlı B.B. ve 2 arkadaşı ise gözaltına alıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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