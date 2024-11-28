İstanbul Tuzla'da bulunan Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Tuzla'da bulunan Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden kişilerin Melihcan Etemoğlu (23) ve Muhammet Kaya (31) olduğu tespit edildi.