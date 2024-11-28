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Tuzla sahilinde iki ceset bulundu

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Tuzla'da sahilde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Vatandaşların bulduğu bu kişilerin kimlikleri de belirlendi.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 12:20 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 12:20
Tuzla sahilinde iki ceset bulundu

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İstanbul Tuzla'da bulunan Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuzla'da sahilde iki ceset bulundu. (DHA)Tuzla'da sahilde iki ceset bulundu. (DHA)

Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden kişilerin Melihcan Etemoğlu (23) ve Muhammet Kaya (31) olduğu tespit edildi.

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