İstanbul Tuzla'da bulunan Liman Caddesi'nde sahil mevkiinde 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tuzla'da sahilde iki ceset bulundu. (DHA)



Sağlık görevlileri 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Hayatını kaybeden kişilerin Melihcan Etemoğlu (23) ve Muhammet Kaya (31) olduğu tespit edildi.