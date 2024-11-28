Piyasada sahte dolar paniği! ATM’ler bile anlayamadı

Gündem sahte dolar iddiası ile hareketlendi. Son 1 aydır piyasada sahte 50 ve 100 dolar paniği yaşandığı belirtildi. Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddia edildi. Piyasada 600 milyon dolar tutarında sahte 50 ve 100 dolar olduğu kaydedildi. Bu yüzden döviz büroları 50 dolar ve beyaz bir önceki baskı olan 100 dolarları kabul etmedi. Gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu belirtilen bu dolarların, yazılım güncellemesi yapılmayan para sayma makinelerinden geçtiğine dikkat çekildi.

Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, konuyla ilgili şunları söyledi: "Mağduriyet yaşanmaması adına şu anda döviz büroları 50 ve 100 dolarların alım ve satımını bir müddet durdurdu. Bunlarla alakalı para sayma makinelerine yazlım güncellemeleri gelecek. Muhtemelen bir hafta 10 günü bulur diye tahmin ediyorum."

SAHTE DOLAR NASIL ANLAŞILIR?

Doların gerçek olduğunu anlamak için en garantili yöntemin, paranın ipindeki yazıyı kontrol etmek olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar şunları söylüyor:

Doları ışığa tutup, güvenlik şeridine odaklanılmalı. Bu şeritte USA ve banknot tutarı yazıyor mu bakılmalı. Örneğin, 100 dolarlık bir banknotta USA HUNDRED yazısını paranın iki tarafında da görmek gerekiyor.

