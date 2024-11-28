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CHP’li Eyüpsultan Belediyesi'nden tepki çeken teklif: Borca karşılık mezarlık!

CHP’li Eyüpsultan Belediyesi, matbaa işi yapan şirket sahibi Yılmaz Kurt’a 4 milyon liralık borcunu ödeyemedi. Belediye, borca karşılık Kurt’a mezarlık arazisi teklif etti. Şok yaşayan Kurt, “Ben şimdi bu mezarlığı ne yapacağım?” diyerek duruma tepki gösterdi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’nden tepki çeken teklif: Borca karşılık mezarlık!

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CHP'li Eyüpsultan Belediyesi tarafından Moment Medya Reklam Organizasyon ve Bilişim Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ne verilen matbaa işi 29 Aralık 2023 tarihinde tamamlanarak teslim edildi. Ancak firma sahibi Yılmaz Kurt, alacağı yaklaşık 4 milyon lirayı belediyeden tahsil edemedi. 1 ay önce yasal yollara başvurmaya karar verdi. Eyüpsultan Belediyesi'nin mal beyanında bulunması istenildi. Belediyeden Kurt'a borca karşılık 'Ağaçlık Mahallesi 216 parsel sayılı taşınmaz' gösterilerek, icraya verip satışının yapılabileceği söylendi. Kurt'un yaptığı araştırmanın ardından arazinin mezarlık olduğu belirlendi. Yılmaz Kurt, mezarlık teklifine isyan etti.

"İCRAYLA SATIŞA ÇIKACAK"
Kurt, "Bana 'Bu mezarlığı icraya verip satabilirsiniz, tahsilatı o şekilde yapabilirsiniz' dediler. 4 milyon civarında alacağım var. Bundan sonra mezarlığı icra yoluyla satışa çıkaracağız. Ben bu mezarlığı nasıl boşalttıracağım?" dedi.

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