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2018 yılında Sazlıbosna Barajı'nda cesedi bulunmuştu! Melike Eşiyok'un sır ölümünde flaş gelişme

E.E, 6.5 yıl önce ölü bulunan kardeşi Melike Eşiyok’un babası tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
2018 yılında Sazlıbosna Barajı’nda cesedi bulunmuştu! Melike Eşiyok’un sır ölümünde flaş gelişme

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İstanbul Arnavutköy'de Melike Eşiyok (5), 2018 yılında Sazlıbosna Barajı'nda avlanan amatör balıkçılar tarafından ölü halde bulundu. Cinayet tam 6.5 yıl boyunca faili meçhul kaldı. Abla E.E. (12), geçen hafta okulunda rehber öğretmenine, "Babam kardeşimi öldürüp poşete koydu. Sonra da göle attı" deyince yıllar sonra gerçek gün yüzüne çıktı. Baba Cahit Eşiyok, anne Meryem Ataman ve eski eş Zehra Ö. gözaltına alındı. Baba, "Çocuk bakımsızlıktan ölmüştü. Götürüp göle attım" dedi. Ataman ve Ö. ise olayla bir ilgilerinin olmadığını söyledi. Babadan alınan kan örneği, cesette elde edilen DNA örnekleri ile karşılaştırılmak üzere Adli Tıp'a yollandı.

2 KEZ BOŞANMIŞLAR
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki kez boşanan Cahit Eşiyok-Meryem Ataman'ın Melike dışındaki 3 çocuğu devlet korumasına alındı.

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