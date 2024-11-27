Aman uzak durun: Yolda görürseniz sakın dokunmayın!

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Amerika kıtasında yaygın olarak görülen kedi tırtılı (Megalopyge opercularis), zararsız görünümünün altında ciddi bir tehlike barındırıyor. Tüylü dış yüzeyiyle masum bir kürk parçasını andıran bu canlı, zehirli dikenleriyle temas edenlerde yoğun acıya ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Fotoğraflar: AA KEDİ TIRTILI NEREDE BULUNUR? Bu dikkat çekici tırtıl, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Orta Amerika'daki gölgelik ağaçların ve çalılıkların yapraklarında yaşar. Görünümünü belirleyen yoğun tüyler, aslında onun savunma mekanizmasının bir parçasıdır. Tüylü yapısı, avcıların ilgisini çekmekle birlikte temas halinde zehirli dikenlerini devreye sokar.