Sevgilisi tarafından vurulduktan sonra engelli kalmıştı! Mutlu Kaya “Diriliş” adlı yeni bir şarkı yaptı

Diyarbakır'da lisede müzik eğitimi alan Mutlu Kaya, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi birinci sınıf öğrencisiyken 2015'te bir ses yarışmasında boy gösterdi. Bu yüzden sevgilisi tarafından başından vurulan ve kafasında kurşunla yaşayan Kaya, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle BBC Türkçe'ye bir röportaj verdi. Genç kadın, kendisini kurşunlayan Veysi Ercan'ın dışarıda olmasına isyan etti.

YENİDEN DOĞDUM

"O cani, tatil gibi bir hapis yattı. Ben hem dört duvarları arasına hapis olurken o cani şimdi özgür ve kendine bir hayat kurdu" dedi. Hala annesi Hanim Kaya'nın desteği olmadan birçok işini kendisinin yapamadığını söyledi. "Dokuz yıl önce bir ölü gibiydim" diyen Kaya, "İnşallah daha iyi olacağım" diyerek umudunu dile getirdi. Şimdi tekrar şarkı söylüyor olmasının sevincini yaşadığını da kaydetti. Ablası Dilek'in 5 yıl önce, sevgilisi astsubay Yusuf Çalışkan tarafından vurularak öldürülmesi, Mutlu Kaya'yı kahretti.

Beş altı ay sonra çok çok daha iyi söyleyebileceğime de canı yürekten inanıyorum" diyen Mutlu'nun şarkısından bir bölüm: "Zalim olanlar elbet, Bir gün verecek hesabını, Duysun insanlar geliyorum, Bilsinler ki ben buradayım..."