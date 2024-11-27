Juzdan Hediye Kartı çekiliş sonuçları açıklandı! İşte 25.000 TL değerinde Teknosa ve Boyner EGIFT hediye kartı kazanan ASİL-YEDEK talihliler
Juzdan Hediye Kartı çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.10.2024 tarih ve E-58259698-255.01.02-62433 sayılı izin ile Akbank T.A.Ş. adına; 15.10.2024 (Saat 00.01) – 15.11.2024 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen Juzdan kampanyasına 6.128.239 iştirakçi katılmıştır. İşte 25.000 TL değerinde Teknosa hediye kartı ve Boyner EIGFT hediye kodu kazanan asil ve yedek talihliler!