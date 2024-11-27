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Bu besin direkt yağ yakımına odaklanıyor! Bel ve göbek simitlerinden kurtulun! Akşam yemeğinde azıcık tüketmek yeterli

Göbek yağlarını azaltmanın sağlıklı ve doğal bir yolunu arıyorsanız,bu besin tam da aradığınız besin olabilir. Protein açısından zengin, düşük kalorili ve çok yönlü olan bu yiyecek kilo verme sürecinizde önemli bir destek sağlayabilir.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 00:00 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 00:00
Bu besin direkt yağ yakımına odaklanıyor! Bel ve göbek simitlerinden kurtulun! Akşam yemeğinde azıcık tüketmek yeterli

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Göbek çevresindeki yağları azaltmak ve kilo yönetimini desteklemek isteyenler için protein açısından zengin bir besin dikkat çekiyor. 2022 yılında Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bu besinin düzenli tüketimi yalnızca kilo kaybını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda uzun süre tokluk hissi sağlayarak metabolizmayı hızlandırıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

PROTEİN VE METABOLİZMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Protein, vücudun temel ihtiyaçlarından biridir. Kasların güçlenmesine, enerji seviyelerinin korunmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Protein açısından zengin gıdalar arasında dikkat çeken siyah fasulye, porsiyon başına 15 gram protein ve sadece 227 kalori içerir.

Diyetisyen Trista Best'in açıklamalarına göre, siyah fasulyenin yüksek protein içeriği sayesinde sindirim sırasında daha fazla enerji harcanır. Bu da vücudun sindirim sürecinde daha fazla kalori ve yağ yakmasını sağlar. Bu özellik, karın yağlarını hedeflemek ve yağsız kas kütlesini korumak isteyenler için oldukça etkilidir.

LİF ZENGİNLİĞİ VE TOKLUK HİSSİ

Siyah fasulye sadece protein değil, aynı zamanda lif açısından da zengindir. Lif, tokluk hissini artırarak gereksiz atıştırmalıkları önler. Ayrıca, bağırsak sağlığını destekler ve sindirimi kolaylaştırır. Bu faydalar, göbek çevresindeki yağlanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR NE DİYOR?

2022 yılında Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics dergisinde yayımlanan bir araştırma, baklagil tüketiminin kilo kaybını ve yağ oranındaki azalmayı desteklediğini ortaya koymuştur. Araştırmaya katılan bireyler, dört ayda ortalama 6 kilo kaybetmiş ve bunun 4 kilosu yağ kütlesinden olmuştur.

DİYETİNİZE NASIL DAHİL EDEBİLİRSİNİZ?

Siyah fasulye, kolayca hazırlanabilen ve birçok tarife uyum sağlayabilen bir gıdadır. Yarım fincan (yaklaşık 70 gram) siyah fasulye, dengeli bir porsiyon sunar. Salatalar, çorbalar, burritolar ve garnitürler gibi pek çok yemekte kullanabilirsiniz. Ayrıca pirinçle birleştirerek tam protein elde edebilirsiniz.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SİYAH FASULYE

Hem bütçe dostu hem de besin değeri yüksek olan siyah fasulye, sağlıklı bir diyetin vazgeçilmez bir parçası olabilir. Göbek yağlarını azaltmak, enerjinizi artırmak ve sindirimi desteklemek istiyorsanız, bu yüksek proteinli besini diyetinize eklemek sizin için harika bir adım olabilir.

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