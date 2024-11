Bu besin direkt yağ yakımına odaklanıyor! Bel ve göbek simitlerinden kurtulun! Akşam yemeğinde azıcık tüketmek yeterli

Göbek çevresindeki yağları azaltmak ve kilo yönetimini desteklemek isteyenler için protein açısından zengin bir besin dikkat çekiyor. 2022 yılında Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bu besinin düzenli tüketimi yalnızca kilo kaybını desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda uzun süre tokluk hissi sağlayarak metabolizmayı hızlandırıyor.