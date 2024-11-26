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Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan DNA testi usule uygun yapılmadı dedi: Dündar tehdit yağdırdı!

Kızı olduğunu savunan Dilara Gültan’ın basına yansıyan röportajının hemen ardından sosyal medya hesabı X’ten açıklama yapan Uğur Dündar, “Şahsıma babalık davası açan D.G ‘nin hayatımda hiç tanımadığım annesi Suphiye (Sofi) Orancı hakkında ARENA’ya ulaşan yüz kızartıcı belgeleri yayınlamaya başlayabiliriz” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan DNA testi usule uygun yapılmadı dedi: Dündar tehdit yağdırdı!

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Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan, mahkemenin verdiği karar sonrası açıklamalarda bulundu. 2 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Gülatan, Dündar'ın, tanımadığını iddia ettiği annesiyle ilişkisinin olduğuna dair ellerinde çok fazla bilgi olduğunu belirtti.

MÜCADELEM SÜRECEK
Gülatan SABAH'a verdiği röportajda şunları söyledi: "2 yıldır hukuk mücadelesi veriyorum. Beni bu süreç çok rahatsız etti açıkçası. DNA testi verdim, benden bir ay sonra da Uğur Dündar verdi. Bu bile şüphelerimi güçlendiren bir durum. Benden sadece kan alındı. Uğur Dündar'dan ise kan ve sürüntü alındı. Uğur Bey, Adli Tıp Raporu'na itiraz ettiğimiz 5 madde için Koç Üniversitesi'nden 5 tane hoca ile 50 sayfalık bizim itirazımızın kabul edilmemesi için rapor hazırlattı. Ben de hukuk mücadelemi devam ettireceğim. Annemle Çınar Otel'de görüştüklerine şahitlik eden insanlar var. Ben annemle Uğur Dündar arasında ilişki olduğuna inanıyorum. Keşke annem çıksa ve anlatsa. Uğur Bey olaylar kamuoyuna yansıyınca kendisi beni aradı. Bana olaylardan dolayı çok üzgün olduğunu ve ailesinin de bu süreçte yıprandığını söyledi. Annemi tanımadığını belirtti" dedi.

ARENA'DA AÇIKLAYACAK
Gazeteci Uğur Dündar da bu röportajın ardından sosyal medya hesabı X'ten iki açıklama yaptı. Dündar'ın açıklaması şöyle: "Mahkemece sevk edildiğim, devlet hastanesinde kan ve saç örneğim alındı. (Saçımdan çeke çeke, sökerek kopartılan bir tutamın yerinde halâ boşluk var!..) Nihayet mahkeme kararını verdi ve bu gereksiz davayı reddetti. Davayı açana kader vurmuş, bir de ben vurmayayım dedim ve alttan aldım. Mahkeme kararı lehimize çıktığına ve buna rağmen iftiralarını sürdürdüklerine göre; artık konuşabilirim. Örneğin Çarşamba akşamı, şahsıma babalık davası açan D.G.'nin hiç tanımadığım annesi Suphiye (Sofi) Orancı hakkında ARENA'ya ulaşan yüz kızartıcı belgeleri yayınlamaya başlayabiliriz. Bunlar arasında öyleleri var ki ekrana getirdiğimizde içinizden tükürme duygusu geçecek..."

Uğur Dündara babalık davası açan Dilara Gülatandan DNA açıklaması: Korkusu yoksa bir daha örnek versinUğur Dündara babalık davası açan Dilara Gülatandan DNA açıklaması: Korkusu yoksa bir daha örnek versin
Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan'dan DNA açıklaması: "Korkusu yoksa bir daha örnek versin"

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