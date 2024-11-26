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Türkiye Kasım'da beyaz örtüyle kaplandı! Okulların tatil edildiği il sayısı 34’e ulaştı...

Türkiye, Kasım’ın son günlerini beyaz örtü ile karşıladı. Kar yağışı ve şiddetli tipi kazalara neden oldu, yolları kapattı... Okulların tatil edildiği il sayısı 34’e ulaştı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Türkiye Kasım’da beyaz örtüyle kaplandı! Okulların tatil edildiği il sayısı 34’e ulaştı...

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Soğuk hava, aniden bastırdı. Türkiye'nin büyük bölümü hafta sonundan bu yana soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında kaldı. Kar yağışı ve şiddetli tipi kazalara neden oldu, yolları kapattı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği açıklandı. Pazar günü İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olan kar yağışı, gece Doğu Anadolu'yu da etkisi altına aldı. Malatya'nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 çoban ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çobanlardan biri hayatını kaybetti. Ordu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı.

HORON TEPTİLER
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Okulların tatil edildiği il sayısı ise 34'e ulaştı. Mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 11 saat mahsur kalan bir gelindamatta vardı. Kar sonrası ise kartpostallık görüntüler oluşurken, Zigana'da vatandaşlar, kar üstünde horon tepti.

OKULLAR TATİL
Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Kahramanmaraş, Tokat, Sivas, Malatya, Karabük ve Nevşehir, okullarda eğitime ara verildi. (ALİ ALTUNTAŞ-ÖZGÜR ÖZDEMİR- TOLGA YANIK-ERCAN TOPAÇ- NEZİR GÜNEŞ-CEREN ÇALIŞKAN)

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