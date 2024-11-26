Kampanyası %80’e ulaştı! Aysima ve Nursima Öner tedavisi için destek beliyor

Kocaeli'de yaşayan Aysima ve Nursima Öner (7) 4 yıl önce aileleri ile trafik kazası geçirdi. Bu sırada SMA oldukları öğrenildi. Anne ve baba yatalak olunca halası onlara kol kanat gerdi. Yurt dışındaki tedavileri için yardım kampanyası başlatıldı. Paranın yüzde 80'ine ulaşıldı. Hala Nur Öner, yardım çağrısı yaptı: Tedavi için son 73 günümüz kaldı. 26 bin kişi biner tl bağışlarsa para toplanacak. VALİ- LİK ONAYLI İBAN HESAP İŞ BANKASI:

TR67 0006 4000 0018 9002 1146 94

ALICI:Nursima Öner SMS BİLGİ/BAĞIŞ yaz 5331 Gön.

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