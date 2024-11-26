Kalori yakmanın gizli yolları: Bilim destekli 7 ilginç taktik

🦶 3. Ayağınızı Yere Vurmak

Küçük hareketler büyük farklar yaratabilir. Otururken ayağınızı yere vurmak veya hafif kıpırdanmak bile enerji harcamanızı artırabilir. Science dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, bu tür küçük hareketlerle günlük 300 kaloriye kadar yakabilirsiniz.

🧊 4. Buzlu Su İçin

Soğuk su içmek, vücudu ısıtmak için enerji harcanmasını gerektirir. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayınlanan bir çalışma, buzlu suyun metabolizmayı hafifçe hızlandırabileceğini ve bir bardakta yaklaşık 17 kalori yakabileceğinizi ortaya koydu.