Cani koca Yeşim Türkmen’i boğazını keserek katletti!

Gaziantep Nizip'te yaşayan Mert Türkmen (30), eşi Yeşim Türkmen (37), bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Adam, eşinin bileğini ve boğazını kesti. Ardından silahla ateş açtı. Mert, yaralı haliyle aynı evde yaşayan babası ve erkek kardeşine de tabancayla katletti. Baba ve kardeş, olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı, hastanede ilk müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

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