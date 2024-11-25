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İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde patlama meydana geldi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

İzmir Tüpraş Rafinerisi'nden patlama meydana geldi. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Patlamanın ham petrol fırınında gerçekleştiği kaydedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Tüpraş yangının söndürüldüğünü açıklarken, "Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" dedi.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 21:26 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 22:03
İzmir Tüpraş Rafinerisi’nde patlama meydana geldi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

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İzmir Aliağa'da yer alan Tüpraş Rafinerisi'nde 20.00 sıralarında patlama meydana geldi.



Patlamanın ham petrol fırınında gerçekleştiği belirtildi. Evrensel'in aktardığına göre, patlamada yaralanan olmadığı kaydedildi.

İzmir Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.

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