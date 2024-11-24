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Depremde ailesini kaybeden öğretmen Kadir Özer iyileşir iyileşmez sınıfına döndü

Tüm Türkiye’yi derinden yaralayan 6 Şubat depremlerine Adıyaman’da yakalanan öğretmen Kadir Özer, tamamen yıkılan evinin enkazında eşini ve çocuğunu kaybetti. Kendisinin de bir bacağı kesildi. İyileşir iyileşmez sınıfının yolunu tuttu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
Depremde ailesini kaybeden öğretmen Kadir Özer iyileşir iyileşmez sınıfına döndü

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Bugün öğretmenler günü... Adıyaman'da yaklaşık 31 yıldır öğretmenlik yapan Demokrasi İlkokulu Öğretmeni Kadir Özer'in oturduğu apartman depremde tamamen çöktü. Enkaz altında kalan öğretmenin oğlu Muhammed Zahid ve eşi Gülseren Özer hayatını kaybetti. Özer, enkazdan 18 saat sonra AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağ bacağı kangren olan öğretmenin hastanede bacağı diz altından kesildi. Hastanede geçirdiği zorlu sürecin ardından taburcu edilen Kadir Özer, doktorların "Dinlenmelisin" demesine rağmen soluğu okulunda aldı.

"ÖĞRENCİLERİMİ BIRAKMAM"
Kadir öğretmen, geçtiğimiz yıl depremden sonra dağılan sınıfını yeniden topladı. Koltuk değneğiyle sınıfa geldi. Öğrencilerini okutmaya devam etti. Kesilen bacağına rağmen, eğitim aşkından vazgeçmedi. Kadir Özer; "Depremde eşimle evladımı kaybettim. 42 öğrencim var, onlar benim evladım. Kaybetmeye dayanamam. Taburcu olur olmaz okuluma koştum. Dağılan sınıfımı tekrar okuturum" diye konuştu.
Ali ALTUNTAŞ

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