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Selma Ateş’e saldırının azmettiricisiydi! Ev hapsinde çifte cinayet!

Servet Bozkurt, Selma Ateş’e saldırıyı azmettirmekten ev hapsine çarptırıldı. Elektronik kelepçeyi kırarak eşi ve sevgilisini bıçakla hayattan kopardı. İstanbul’da yakalanan zanlı, Ankara’ya getirildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
Selma Ateş’e saldırının azmettiricisiydi! Ev hapsinde çifte cinayet!

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Ankara'da Servet Bozkurt, 2 Ekim'de görülen Sinan Ateş duruşmasına verilen arada Selma Ateş Kazanç'a saldıran ve olayın ardından tutuklanan Mert Can Kılıç'ı 3 bin TL vererek azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsi cezası aldı. Bozkurt, önceki gün Etimesgut'taki evde boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bozkurt ile tartıştı. Çiftin çocukları komşularına sığındı. Servet Bozkurt, bıçakla eşinin boğazını kesti ve elektronik kelepçeyi sökerek evden çıktı.

OTELDE YAKALANDI
Daha sonra eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i, çalıştığı tekel bayisinde bıçakladı. Olayda Elif Bozkurt ve Hasan Şahin kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Servet Bozkurt'u yakalamak için çalışma başlattı. Bozkurt, İstanbul Beylikdüzü'nde bir otelde yakalandı. Zanlı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bozkurt'un cezaevinden 1 yıl önce çıktığı anlaşıldı.

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