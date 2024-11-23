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İstanbul'da akılalmaz olay! 7 yıl sonra hastaneyi bastı! Doktorun burnunu kırdı

İstanbul'da 18 yaşındaki Abdurrahman Sait, babasının ölümünden 7 yıl önce tedavi gördüğü hastaneyi sorumlu tuttu. Hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına kavga eden Abdurrahman Sait, o esnada hastalarına bakan Prof. Dr. Manuk Manukyan'ın burnunu kırdı. Gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
İstanbul’da akılalmaz olay! 7 yıl sonra hastaneyi bastı! Doktorun burnunu kırdı

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İstanbul'da tanınmış cerrah Prof. Dr. Manuk Manukyan, Abdurrahman Sait Aslan'ın (18), saldırısına uğradı. İddiaya göre, Bünyamin Aslan, 7 yıl önce hastanede tedavi gördü. Ancak Bünyamin Aslan, tedaviden memnun kalmadı. Geçen yıl cilt kanseri teşhisiyle başka bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören Bünyamin Aslan, burada hayatını kaybetti. Oğlu Abdurrahman Sait, babasının ölümünden 7 yıl önce ameliyat olduğu hastaneyi sorumlu tuttu. Hastanede bulunan ve babasının doktoru bile olmayan Prof. Dr. Manuk Manukyan'a sataştı. Sonrada burnunu kırdı. Aslan, daha sonra polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Kasten yaralamadan 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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