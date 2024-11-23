İstanbul’da akılalmaz olay! 7 yıl sonra hastaneyi bastı! Doktorun burnunu kırdı

İstanbul'da tanınmış cerrah Prof. Dr. Manuk Manukyan, Abdurrahman Sait Aslan'ın (18), saldırısına uğradı. İddiaya göre, Bünyamin Aslan, 7 yıl önce hastanede tedavi gördü. Ancak Bünyamin Aslan, tedaviden memnun kalmadı. Geçen yıl cilt kanseri teşhisiyle başka bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi gören Bünyamin Aslan, burada hayatını kaybetti. Oğlu Abdurrahman Sait, babasının ölümünden 7 yıl önce ameliyat olduğu hastaneyi sorumlu tuttu. Hastanede bulunan ve babasının doktoru bile olmayan Prof. Dr. Manuk Manukyan'a sataştı. Sonrada burnunu kırdı. Aslan, daha sonra polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Kasten yaralamadan 2 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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