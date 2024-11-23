Çorlu’da silahlı dehşet! Teknik direktör Ersin Aka öldürüldü

Tekirdağ Çorlu'da Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorlu spor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yere yığılan Akar, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden hızlıca kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Ersin Aka'yı hastaneye kaldırıldı. Talihsiz Ersin Aka, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN