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Çorlu'da silahlı dehşet! Teknik direktör Ersin Aka öldürüldü

Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
Çorlu’da silahlı dehşet! Teknik direktör Ersin Aka öldürüldü

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Tekirdağ Çorlu'da Türkiye 3'üncü Lig ekiplerinden Çorlu spor 1947 teknik direktörü Ersin Aka, yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenmeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yere yığılan Akar, ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden hızlıca kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Ersin Aka'yı hastaneye kaldırıldı. Talihsiz Ersin Aka, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

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