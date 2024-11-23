Apple o ürünü piyasadan kaldırıyor! Herkesin eli ayağı gibiydi

Apple, bir zamanlar iPhone kullanıcıları arasında yaygın olarak kullanılan 3.5 mm Lightning - Kulaklık Jakı Adaptörü sessizce kullanımdan kaldırmış gibi görünüyor. Bu adaptör, iPhone 7 ile birlikte tanıtıldığından beri kulaklık girişi olmayan cihazları kablolu kulaklıklar, araç ses sistemleri ve uçak eğlence sistemleriyle uyumlu hale getirmekte önemli bir rol oynamıştı. Ancak Apple'ın USB-C'ye geçiş süreciyle birlikte bu aksesuarın akıbeti merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
iPhone 7'den iPhone XS'e kadar birçok kullanıcı tercih ediyordu
Adaptör, Lightning portunu kullanan iPhone modelleri için büyük bir ihtiyacı karşılıyordu. Özellikle iPhone 7'den iPhone XS'e kadar birçok kullanıcı, eski kulaklıklarını yeni telefonlarında kullanabilmek için bu adaptörü tercih ediyordu. Ancak Apple'ın daha modern ve kablosuz teknolojilere olan eğilimi bu adaptörün kullanımını azaltmaya başladı. iPhone 15 ile birlikte USB-C'ye geçişin klasik hale gelmesiyle Lightning portu kullanım dışı kaldı.
STOKLARI TÜKENDİ
Yaşanan gelişmenin ardından birçok kullanıcı, adaptörün artık iPhone kutusundan çıkmamasının ardından Apple mağazalarında yaklaşık 9 dolara satılan adaptörün de stoklarının tükenmesiyle karşı karşıya kaldı. Bu durum eski kulaklık kullanıcıları için bir sorun yaratmış olsa da Apple'ın gelecekteki cihazlarında USB-C'yi benimsemesi adaptörün kaderini belirledi. Şu an için adaptör sadece bazı Avrupa ülkelerinde ve üçüncü parti satıcılar aracılığıyla temin edilebiliyor.