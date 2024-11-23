Apple o ürünü piyasadan kaldırıyor! Herkesin eli ayağı gibiydi

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Apple, bir zamanlar iPhone kullanıcıları arasında yaygın olarak kullanılan 3.5 mm Lightning - Kulaklık Jakı Adaptörü sessizce kullanımdan kaldırmış gibi görünüyor. Bu adaptör, iPhone 7 ile birlikte tanıtıldığından beri kulaklık girişi olmayan cihazları kablolu kulaklıklar, araç ses sistemleri ve uçak eğlence sistemleriyle uyumlu hale getirmekte önemli bir rol oynamıştı. Ancak Apple'ın USB-C'ye geçiş süreciyle birlikte bu aksesuarın akıbeti merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

iPhone 7'den iPhone XS'e kadar birçok kullanıcı tercih ediyordu Adaptör, Lightning portunu kullanan iPhone modelleri için büyük bir ihtiyacı karşılıyordu. Özellikle iPhone 7'den iPhone XS'e kadar birçok kullanıcı, eski kulaklıklarını yeni telefonlarında kullanabilmek için bu adaptörü tercih ediyordu. Ancak Apple'ın daha modern ve kablosuz teknolojilere olan eğilimi bu adaptörün kullanımını azaltmaya başladı. iPhone 15 ile birlikte USB-C'ye geçişin klasik hale gelmesiyle Lightning portu kullanım dışı kaldı.