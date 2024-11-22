Prof. Dr. İsmail Gömceli 6 ay ömrü kaldığı söylenen hastası Hekim Tutal’ı hayata bağladı

Van'da yaşayan 59 yaşındaki Hekim Tutal, 1 sene önce karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Bağırsaklarında damar tıkanıklığı olduğu tespit edildi. Yapılan ameliyat sonucu bağırsaklarından yarısından fazlası alındı. Yaklaşık 6 aylık ömrü kaldığı belirtilen Tutal'a başka bir çaresi olmadığı söylendi. Talihsiz adam, büyük şok yaşadı. Kızı Gizem Tutal, durumu kabullenemedi. İnternetten Prof. Dr. İsmail Gömceli'ye ulaştı. Gömceli, sonuçları incelediğinde ameliyat kararı verdi. Bağırsak uzatma ameliyatıyla Tutal'ı yeniden hayata kavuşturdu. Tutal, "Bana iyileşmem için hiçbir çare yok demişlerdi ama şimdi eşimle yürüyüşlere bile çıkıyorum" dedi.