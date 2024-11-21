HAC EK KONTENJAN KESİN KAYIT TARİHLERİ | Hac ek kontenjanlar açıklandı mı? 2. kayıtlar nasıl yapılır?

2025 yılı hac hazırlıkları kapsamında kesin kayıt süreci sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 159 bin 798 hacı adayının katılımıyla gerçekleşen kura sonuçlarına göre, kesin kayıt işlemlerini 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamladı. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süreci bugün başlıyor.
(Takvim Foto Arşiv)
HAC EK KONTENJAN 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre hac ek kontenjan kesin kayıtları 21-29 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. Henüz ek kontenjan bilgisi yayımlanmadı. 21 Kasım Perşembe günü hac ek kontenjan bilgisinin yayımlanması bekleniyor.
(Takvim Foto Arşiv)
2025 YILI HACCI GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ
GİDİŞLER
29 Nisan – 31 Mayıs 2025
(1 Zilkade 1446 - 4 Zilhicce 1446) tarihleri arası
DÖNÜŞLER
11 Haziran - 05 Temmuz 2025 (15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447) tarihleri arası