HAC EK KONTENJAN KESİN KAYIT TARİHLERİ | Hac ek kontenjanlar açıklandı mı? 2. kayıtlar nasıl yapılır?

2025 yılı hac hazırlıkları kapsamında kesin kayıt süreci sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 159 bin 798 hacı adayının katılımıyla gerçekleşen kura sonuçlarına göre, kesin kayıt işlemlerini 4-15 Kasım 2024 tarihleri arasında tamamladı. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süreci bugün başlıyor.