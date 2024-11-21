Dünyada İyilik Var Derneği Menekşe Kankavi öncülüğünde faaliyetine başladı

Dünyada İyilik Var Derneği, geçtiğimiz günlerde iş insanı Menekşe Kankavi tarafından engelli bireylere, ihtiyaç sahibi insanlara ve sokaklardaki sadık dostlar sahipsiz hayvanlara maddi ve manevi yardım için faaliyetine başladı. Dernek, ilk iyilik faaliyetini engelli bir ailenin kızı olan lise birinci sınıf öğrencisi Derya Aytaç'a yaptı. Dernek başkanı Kankavi'nin çalışmalarıyla elde edilen bağışlar ile Aytaç'a bir diz üstü bilgisayar ve odası için mobilya ünite alındı. Teslim edilen hediyeler sonrası genç kız büyük mutluluk yaşadı.

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