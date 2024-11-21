CUMA HUTBESİ KONUSU || 22 Kasım 2024 Cuma Hutbesi tüm metin PDF indir! Diyanet yayımladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 22 Kasım Cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okunmak üzere yayınlandı. "İlim İzzete, Şiddet Zillete Götürür" başlıklı hutbede, ilmin insanı yücelttiği, şiddetin ise toplumları felakete sürüklediği vurgulandı.

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İLİM İZZETE, ŞİDDET ZİLLETE GÖTÜRÜR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Allah, müminlere kendi içlerinden; onlara ayetlerini okuyan, onları günahlardan arındırıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur..."

Okuduğum hadisi şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: "İlim öğreten kimseye, öğrettiği ilimle amel edenlerin kazandıkları sevap kadar sevap verilir…"