Sadece bir dahi bu soruya yanıt verebilir! Bulmak için 6 saniyeniz başladı: 6,5,4...

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Şimdi paylaşacağımız soruda amaçlanan farklı nesneyi mümkün olan en kısa sürede diğerlerinden ayırt edebilmek. Resimdeki farklı sayıyı 6 saniyede bulmak için gerçek bir dahi olmak gerekiyor. Bulmak için 6 saniyeniz başladı: 6,5,4...

(Takvim Foto Arşiv) SORU: Bu görselde birbirinin tıpatıp aynısı olan sayılardan biri diğerlerinden farklı. Sizden istenen ise farklı sayıyı 6 saniyede bulmanız. Sadece bir dahi bu görseldeki farklı sayıyı 6 saniye içinde bulmayı başarıyor.