Sadece bir dahi bu soruya yanıt verebilir! Bulmak için 6 saniyeniz başladı: 6,5,4...

Şimdi paylaşacağımız soruda amaçlanan farklı nesneyi mümkün olan en kısa sürede diğerlerinden ayırt edebilmek. Resimdeki farklı sayıyı 6 saniyede bulmak için gerçek bir dahi olmak gerekiyor. Bulmak için 6 saniyeniz başladı: 6,5,4...
Şimdi paylaşacağımız soruda amaçlanan farklı nesneyi mümkün olan en kısa sürede diğerlerinden ayırt edebilmek. Resimdeki farklı sayıyı 6 saniyede bulmak için gerçek bir dahi olmak gerekiyor. Bulmak için 6 saniyeniz başladı: 6,5,4...
SORU:
Bu görselde birbirinin tıpatıp aynısı olan sayılardan biri diğerlerinden farklı. Sizden istenen ise farklı sayıyı 6 saniyede bulmanız. Sadece bir dahi bu görseldeki farklı sayıyı 6 saniye içinde bulmayı başarıyor.
YANIT:
Resme dikkatli şekilde bakarsanız görsellerden birinin diğerlerine göre daha farklı yapıda olduğunu fark edeceksiniz. Bu farkı anlamak için detayları dikkatlice incelemeniz gerekiyor. Görselde yanıtı sizin için işaretledik.