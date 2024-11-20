100 yıl yaşamak mı istiyorsunuz? Yemeniz gerekenler bunlar

Daha uzun bir yaşamın sırrı genetikten çok, sağlıklı bir yaşam tarzında saklı. 2024 yılında Nutrient Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, doğru beslenme alışkanlıkları, düzenli fiziksel aktivite ve kaliteli uyku, yaşam süresini uzatan başlıca faktörler arasında yer alıyor. İşte uzmanların daha uzun ve sağlıklı bir ömür için önerdiği alışkanlıklar...

DAHA UZUN YAŞAMAK İSTİYORSANIZ BU ALIŞKANLIKLARI EDİNİN

Daha uzun bir yaşam sürmek için sadece genetik mirasınıza güvenmek yerine sağlıklı bir yaşam tarzına odaklanmanız gerektiği uzun süredir biliniyor. Uzmanlara göre, yaşam süresini uzatmanın anahtarı, düzenli egzersizden sağlıklı beslenmeye, sigarayı bırakmaktan kaliteli uyku alışkanlıklarına kadar uzanan çeşitli alışkanlıklarda saklı. İşte, uzun ve sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken öneriler...