Uzman astrolog yorumladı: En çok boşanan 3 burç! Onlar evlilikte mutlu olamıyor

2024 yılında Astro Guide Magazine'de yayımlanan bir makaleye göre, Yay ve İkizler burçlarının bağlanma sorunları, evliliklerinde daha fazla sorun yaşamasına yol açabiliyor.

Fotoğraflar: AA

1. İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Susan Miller'a göre, İkizler burcu insanları sosyal, enerjik ve hareketli bir yapıya sahip. Ancak bu burcun özgürlük ve değişim ihtiyacı, uzun vadeli bağlılıklarda sorunlara yol açabilir. İkizler, monotonluğu sevmez ve heyecanını kaybettiği bir ilişkide uzaklaşmaya başlayabilir. Bu da evliliklerinde anlaşmazlıkların artmasına neden olabilir.

2. Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Yay burçları, maceracı ve bağımsız doğalarıyla bilinir. Miller, Yay burcunun taahhütlerden uzak durma eğiliminde olduğunu ve bu durumun evlilikte sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor. Özgürlüklerine olan düşkünlükleri nedeniyle kısıtlanmış hissettiklerinde ya da ilişkide bireyselliklerinin zarar gördüğünü düşündüklerinde çatışma yaşayabilirler.