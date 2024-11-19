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Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak 2024? Lastik değişim bedelleri ne kadar, kaç TL?

Kış şartlarında trafikte güvenliği artırmak amacıyla ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Ancak özel araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu olmasa da uzmanlar bu dönemde kış lastiği kullanımını şiddetle tavsiye ediyor.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 07:59 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 07:59
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak 2024? Lastik değişim bedelleri ne kadar, kaç TL?

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2024 kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. Yapılan düzenlemeye göre, ticari araç sahiplerinin kış lastiği kullanmamaları durumunda 2024 yılı için 4 bin 69 TL para cezası uygulanacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

LASTİK DEĞİŞİM BEDELLERİ
Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 600 lira, 15 ve 16 inç jantlar için 750 lira, 17 inç jantlar için 850 lira, 18 inç jantlar için 950 lira, 19 inç jantlar için 1100 lira, 20 ve 21 inç jantlar için 1250 lira olarak uygulanıyor.

Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için değiştirme ücreti düzeyinde yapılıyor.

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