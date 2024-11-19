Bakın 1 buçuk milyon kişinin taşıdığı o soyadı neymiş! İllere göre en yaygın soyadları

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Coğrafyaya ve popülariteye göre soy ismi değişiklik gösteriyor. Peki son verilere göre Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadı hangisi? Listenin ilk 3'ünde hangi soyadları var? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) YILMAZ Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılı içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan isim 1.171.014 kayıt ile "YILMAZ" olarak belirleniyor.