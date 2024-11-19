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Bakın 1 buçuk milyon kişinin taşıdığı o soyadı neymiş! İllere göre en yaygın soyadları

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadları belli oldu. Peki ilk 3'e giren soyadları hangileri? 1 buçuk milyona yakın kullanımla listenin başında hangi soyadı yer alıyor? İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:49 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 11:54
Bakın 1 buçuk milyon kişinin taşıdığı o soyadı neymiş! İllere göre en yaygın soyadları

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Coğrafyaya ve popülariteye göre soy ismi değişiklik gösteriyor. Peki son verilere göre Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadı hangisi? Listenin ilk 3'ünde hangi soyadları var? İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YILMAZ

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılı içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan isim 1.171.014 kayıt ile "YILMAZ" olarak belirleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KAYA

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılı içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan ikinci isim ise 888.828 kayıt ile "KAYA" olarak belirlenmiştir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

DEMİR

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2023 yılı içerisindeki nüfusa dahil olan kişilerin soy isimlerinden en çok kullanılan üçüncü isim ise 864.643 kayıt ile "DEMİR" olarak kaydedilmiştir.

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