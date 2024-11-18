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Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi "Müzeverse" kapılarını açıyor!

Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi “Müzeverse” kapılarını açıyor. Ziyaretçiler sanal olarak tarihi mekanları gezip bilgi alabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Türkiye’nin ilk sanal gerçeklik müzesi Müzeverse kapılarını açıyor!

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Sanal gerçeklik müzesi "Müzeverse", 19 Kasım'da UNIQ İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak. VR Future'dan yapılan açıklamaya göre müze, VR Future ile Fransa merkezli sanal gerçeklik şirketi Excurio'nun iş birliğinde ziyarete açılacak.

Ziyaretçilere tarihin önemli anlarını yakından keşfetme fırsatı sunacak müze, en son sanal gerçeklik (VR) teknolojisini, hikaye anlatımıyla birleştirecek. "Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi" başlıklı açılış gösteriminde, ziyaretçileri 4 bin 500 yıl öncesine götürecek müze, Kral Khufu'nun cenaze törenine tanıklık etme, Giza Platosu, Sfenks ve Büyük Piramit'in gizli alanlarını keşfetme fırsatı sunacak. VR Future Kurucusu Fahad Rehman, "Bu projeyle ziyaretçilere tarihsel olayların bir parçası olma fırsatı sunuyoruz ve bu sürükleyici deneyim, insanların kültürel mirasa bakış açısını nesiller boyu dönüştürece" ifadelerini kullandı. VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano ise Müzeverse ile VR teknolojisinin ulaşabileceği sınırları zorladıklarını belirterek, "Sanat ve teknolojiyi birleştirerek, ziyaretçilerin tarihle tamamen yenilikçi bir şekilde etkileşime girmesini sağlayan bir müze deneyimi sunuyoruz. Müzeverse, zaman içinde interaktif bir yolculuk." değerlendirmesinde bulundu. Müze aynı anda 100 kişiye kadar ziyaretçi ağırlayabilecek.

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