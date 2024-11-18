Islak çamaşırları 2 saatte kupkuru yapıyor! Tek yöntemle kurutma makinesini bile aratmayacak

Soğuyan havalar çamaşırların kurumasını zorlaştırsa da Caroline Solomon, yalnızca bir havluyla bu süreci hızlandırmanın mümkün olduğunu açıkladı. 2024 yılında Home & Living Today'de yer alan bir makaleye göre, doğru tekniklerle nemli çamaşırların kuruma süresi önemli ölçüde kısaltılabiliyor. Bu yöntemlerin detaylarını sizler için derledik…
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🌀 Islak Çamaşırları Kurutmanın Sırrı
Caroline Solomon, "burrito" yöntemiyle ıslak çamaşırların nemini kısa sürede almayı öneriyor. Uygulama şu şekilde:
Kuru bir havluyu düz bir zemine serin.
Islak çamaşırı (örneğin bir gömlek) havlunun bir ucuna yerleştirin.
Havluyu çamaşırla birlikte sıkıca sarın.
Fazla nemin emilmesi için havluyu birkaç kez bastırarak sıktırın.
Ardından, çamaşırı açıp bir askıya asarak tamamen kurumasını bekleyin. Bu yöntemle, normalde bir gece kuruması gereken çamaşır 1-2 saat içinde kuruyor.
💨 Daha Hızlı Kurutma İçin Ekstra İpucu
Caroline, daha hızlı sonuç almak isteyenler için şu öneriyi sunuyor: Çamaşırı havluyla sardıktan sonra bir saç kurutma makinesi yardımıyla birkaç dakika sıcak hava uygulayın. Bu sayede kuruma süresi daha da kısalabilir.