Çanakkale’de kardeş dehşeti! Engelli ağabeyini boğarak öldürdü

Çanakkale'de 3 çocuk babası Ahmet Bircan Hasırcı, hafta sonu tatilini değerlendirmek için, köyünde yaşayan annesi Fatma, ağabeyi Mehmet ve yeğeni Ecrin Hasırcı'yı ziyarete gitti. 10 yıl önce geçirdiği bir iş kazası nedeniyle kolunu kaybeden ağabeyi Mehmet Hasırcı (38), bahçede kardeşiyle alkol almaya başladı.

Ağabeyi, yürüdüğü sırada alkolünde etkisiyle dengesini kaybetti. Kardeşinin otomobilinin üzerine düştü. Araçta küçük bir çizik oluştu. İkili arasında tartışma yaşandı. Ahmet Bircan Hasırcı, yere yatırdığı engelli ağabeyini dövmeye başladı. Sinirini alamayınca da elleriyle boğdu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Mehmet Hasırcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Ahmet Bircan Hasırcı'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.