Serada eşini kazayla öldüren Mehmet Ulumaskan aynı silahla canına kıydı!

Antalya Serik'te Mehmet Ulumaskan, dışarıdan gelen sesler üzerine seraya hırsız girdiğini sanarak av tüfeği ile kontrol amaçlı dışarı çıktı. Bu sırada eşi Hülya Ulumaskan (53) da eşini yatakta göremeyince habersiz bahçeye çıktı. Mehmet Ulumaskan, karanlıkta eşini fark etmeyerek rastgele kurşun yağdırdı. Daha sonra oğlunu arayıp birini vurduğunu söyledi. Yanlışlıkla eşini vurduğunu gören adam şoka girdi. Evine gidip bu kez tabanca ile başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Hülya Ulumaskan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Mehmet Ulumuskan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"BABAM VİCDAN AZABI ÇEKTİ"

Çiftin oğlu Barış Ulumaskan "Babam gece duyduğu ses nedeniyle seraya hırsız girdiğini sanarak av tüfeğiyle kontrol amaçlı dışarı çıkmış. Bu sırada yatakta babamı göremeyen annem de dışarı çıkıyor. Babam karanlıkta annemin olduğunu bilmeyerek hırsız diye ateş ediyor. O sırada babam vicdan azabı çekerek tabancayla kendine ateş ediyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan ÖZTÜRK