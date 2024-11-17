Elleriniz hep üşüyorsa nedeni bu olabilir! 1 dakikada Raynaud hastalığı testi

2024 yılında The Lancet'de yayımlanan bir çalışma, soğuk ellere neden olan Raynaud hastalığı nın çoğu zaman fark edilmediğini ortaya koyuyor. Scleroderma & Raynaud's UK tarafından geliştirilen 1 dakikalık test sayesinde, bu hastalığa sahip olma riski taşıyıp taşımadığınızı öğrenebilirsiniz. Parmak uçlarında soğuğa bağlı renk değişikliği, uyuşma ve ağrı gibi belirtileriniz varsa bir uzmana danışmanız önerilmektedir.

Fotoğraflar: AA

ELLERİNİZ SÜREKLİ SOĞUK MU?

Soğuk eller ve ayaklar sıradan bir durum gibi görünebilir, ancak bazı insanlar için bu durum, altında yatan ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Raynaud hastalığı, her altı kişiden birini etkileyen, soğuğa ya da strese karşı vücudun aşırı tepki verdiği bir dolaşım bozukluğudur. Bu hastalığı erken teşhis etmek için Scleroderma & Raynaud's UK adlı yardım kuruluşu tarafından geliştirilen bir test, kısa sürede milyonlarca insana ulaşmayı hedefliyor.

Raynaud Hastalığı Nedir?

Raynaud hastalığı, genellikle düşük sıcaklık veya stres gibi tetikleyicilere maruz kaldığında atardamarların daralması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, ekstremitelerde kan akışını azaltarak soğukluk, uyuşma, ağrı ve renk değişikliğine neden olur. Parmaklar başta olmak üzere ayak parmakları, kulaklar, burun ve dil gibi bölgeler de etkilenebilir. Uzmanlar, bu durumun nedenini tam olarak bilmemekle birlikte, bazı otoimmün hastalıklarla bağlantılı olabileceğini belirtmektedir.