Netflix’e neden girilemiyor, Netflix çöktü mü?

Küresel çapta yaşanan bu erişim probleminin nedeni henüz netleşmedi. Netflix , kullanıcıların şikayetlerini duydu ve sorunu araştırmakta fakat henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kullanıcılar, platforma televizyonlarından erişmeye çalıştıklarında hata kodlarıyla karşılaşarak izleme deneyimlerini etkiledi.

Downdetector platformuna göre, 4:20'den itibaren Netflix kullanıcılarının şikayetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Özellikle son maç sırasında bağlantı problemleriyle karşılaştıklarını ifade eden kullanıcılar, platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildirdi. Şikayetler 5:20 itibarıyla azalmaya başlasa da, 5:50 itibarıyla 100 binden fazla kişi Netflix'e giriş yapamadığını belirtti.

Sorunun dünya genelinde mi yoksa belirli bölgelerde mi yaşandığına dair henüz net bir açıklama yapılmazken, şimdilik ABD ve Avrupa'da yaşandığı biliniyor. Türkiye de etkilenenler arasında. Sosyal medyada kullanıcılar hayal kırıklıklarını dile getirdi. "Böylesine önemli bir gece için daha iyi bir altyapı hazırlığı yapılmalıydı" gibi eleştiriler platforma olan öfkeyi gözler önüne serdi.

Netflix yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, sorunun anlık yoğun kullanıcı akışından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Jake Paul – Mike Tyson maçının sorunsuz bir şekilde yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merakla bekleniyor.