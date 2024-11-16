PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Netflix'e neden girilemiyor, Netflix çöktü mü?

Mike Tyson vs Jake Paul boks maçı öncesi Netflix çöktü. Bu anlamda Netflix kullanıcıları son 1 saat içinde "tvq-st-115" ve "tvq-st-122" hata kodlarıyla karşılaşarak platforma erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix'e televizyonlarından bağlanmak isteyen kullanıcılar, bu hatalar nedeniyle izleme imkanını kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 07:12 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 07:18
Netflix’e neden girilemiyor, Netflix çöktü mü?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Küresel çapta yaşanan bu erişim probleminin nedeni henüz netleşmedi. Netflix, kullanıcıların şikayetlerini duydu ve sorunu araştırmakta fakat henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kullanıcılar, platforma televizyonlarından erişmeye çalıştıklarında hata kodlarıyla karşılaşarak izleme deneyimlerini etkiledi.

Netflix'de Kullanıcılarla Sıkıntı: Tyson ve Paul Maçı Sırasında Erişim Sorunları

Downdetector platformuna göre, 4:20'den itibaren Netflix kullanıcılarının şikayetlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Özellikle son maç sırasında bağlantı problemleriyle karşılaştıklarını ifade eden kullanıcılar, platforma erişimde sıkıntı yaşadıklarını bildirdi. Şikayetler 5:20 itibarıyla azalmaya başlasa da, 5:50 itibarıyla 100 binden fazla kişi Netflix'e giriş yapamadığını belirtti.

Jake Paul ve Mike Tyson maçı hakkında bilmedikleriniz
Mike Tyson - Jake Paul maçı büyük ödülü ne?
Mike Tyson müslüman mı, kökeni ne?
51 maçlık kariyerinin tek nakavtı
Mike Tyson ve Jake Paul dövüşü Türkiye saati ile kaçta?
16 Kasım Mike Tyson vs Jake Paul maçı Netflix canlı izle
Mike Tyson - Jake Paul canlı maç izle 🥊

Sorunun dünya genelinde mi yoksa belirli bölgelerde mi yaşandığına dair henüz net bir açıklama yapılmazken, şimdilik ABD ve Avrupa'da yaşandığı biliniyor. Türkiye de etkilenenler arasında. Sosyal medyada kullanıcılar hayal kırıklıklarını dile getirdi. "Böylesine önemli bir gece için daha iyi bir altyapı hazırlığı yapılmalıydı" gibi eleştiriler platforma olan öfkeyi gözler önüne serdi.

Netflix yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, sorunun anlık yoğun kullanıcı akışından kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Jake Paul – Mike Tyson maçının sorunsuz bir şekilde yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merakla bekleniyor.

SON DAKİKA