Kuru yük gemisi arıza yaptı! Çanakkale’de boğaz trafiği askıya alınmıştı: Boğaz tek yönlü olarak trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönde ve geçici olarak askıya alındı denildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası (DHA)

BAKANLIK AÇIKLADI: TEK YÖNLÜ AÇILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:Çift yönde ve geçici olarak askıya alınan Çanakkale Boğazı gemi trafiği geminin römorkörlerimizce emniyetli bir bölgeye alınmasına takiben, kuzey-güney tek yönlü ve kontrollü olarak trafiğe açılmıştır.