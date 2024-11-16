Böyle anne olmaz olsun! Bebeğinin biberonuna tiner koyup içirdi

İstanbul Esenler'de kan donduran bir olay yaşandı. 23 yaşındaki Dilek Çiçek'in, sevgilisi Y.E. ile olan evlilik dışı ilişkisinden bir erkek bebeği dünyaya geldi. Yunus Emre adını verdiği bebeği 26 Eylül 2024'te parka götürdü. Biberonun içine tiner koydu. Mamayı içirdi. Çocuğuyla birlikte akrabalarına giden anne, bebeğin fenalaşması ile birlikte hastaneye gitti. Talihsiz Yunus Emre, iki aylık yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Olayda anne Dilek Çiçek ve baba Y.E. gözaltına alındı.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİSİNDEN

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen şüphelilerden anne Dilek Çiçek, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Suçu olmadığını söyleyen baba Y.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Vicdansız annenin ifadesinde, "Çocuğum evlilik dışı. Ona da bana da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim" dediği öğrenildi.