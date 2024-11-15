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VIP araçla seyyar botoks! Kendini doktor olarak tanıtan sahtekar adam tesadüfen yakalandı

Raşit G., kendisini doktor olarak tanıttı. Bir minibüs aldı. Mobil hastane açtı. İnsanlar da kandı, estetik yaptırdı. Sahtekar adam tesadüfen yakalandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
VIP araçla seyyar botoks! Kendini doktor olarak tanıtan sahtekar adam tesadüfen yakalandı

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Türkiye'de bu da oldu! Antalya'da Raşit G., "Ben doktorum" diye uydurdu. Bir minibüs alıp adını "Beauty Center" koydu. Mobil güzellik merkeziyle yola koyuldu.
Birçok hasta buldu! Yüzlerce kişi, botoks, yağ aldırma ve yüz germe gibi işlemler için minibüsün peşinden koştu. Jandarma bile Raşit G.'yi yakaladığında şoke oldu!

ÇOK ACA"VIP"
Türkiye'de bu da yaşandı. Sahte doktor Raşit G., VIP aracı seyyar hastane yaptı. Hastalara merdivenaltı botoks uygularken yakalandı...
Türkiye, yıllar önce yürüyen fuhuş araçlarına tanıklık etti. Merdivenaltı sağlık tesislerinde çok sayıda hasta can verdi. Şimdi de VIP araçlarının estetik operasyonlar için adeta küçük bir ameliyathaneye çevrildiği tespit edildi. Antalya'nın Manavgat İlçesi Çolaklı Mahallesi'nde KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın kendisini doktor olarak tanıttığı belirlendi. Şahsın ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta güzellik salonunu adı altında botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaparak insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Polis ve sağlık ekipleri, Raşit G.'nin yetkisi ve eğitimi olmadan, kayıt dışı cihazlarla estetik yaptığını belirlendi. Şüphelinin aracında piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL'lik kaçak botoks tıbbi ilaç, enjektör ve kayıt dışı tıbbi cihazlar ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanu'na Muhalefetten suç kaydının bulunduğu, sorgusunun devam ettiği kaydedildi.

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