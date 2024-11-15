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Oğuzhan'ın şüpheli ölümü! "Allah'a emenat olun" paylaşımından sonra ölü bulundu

İstanbul Kağıthane'de Oğuzhan Aykaç'tan (23) bir süredir haber alamayan yakınları, kullandığı şirket aracının GPS sinyali bilgilerini alarak yerini öğrendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Oğuzhan’ın şüpheli ölümü! Allah’a emenat olun paylaşımından sonra ölü bulundu

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İstanbul Kağıthane'de Oğuzhan Aykaç'tan (23) bir süredir haber alamayan yakınları, kullandığı şirket aracının GPS sinyali bilgilerini alarak yerini öğrendi. Aracın boş arazide durduğunu öğrenen yakınları, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Aynı noktadan silah sesi duyulduğu yönünde de ihbar gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ağır yaralı genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ne yazik ki kurtarılamadı. Gencin sosyal medya hesabından olaydan 2 saat önce türkü dinlerken 'Allah'a emanet olun' dediği bir görüntüyü paylaştığı ortaya çıktı.

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