İnci Başaran son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Küçükçekmece'deki evinden ayrılan ve 3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki İnci Başaran'ın cesedi balıkçılar tarafından Menekşe deresinde bulundu. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Başaran son yolculuğuna uğurlandı. Başaran'ın cenazesi Küçükçekmece merkez Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Silivri'ye götürüldü. Başaran'ın cenazesi Silivri Gümüşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"İPE TAKILIP DÜŞMÜŞ"

İnci Başaran'ın abisi Mazlum Başaran, "Kardeşim İnci Başaran Pazartesi günü saat 16.00'da kayboldu. Normalde dışarda 2 saatten fazla kalan biri değil. Bundan dolayı hemen karakola müracaatta bulunduk. Arama çalışmaları başlatıldı. Bize şüpheli bir durum olmadığı söylendi sadece. Nasıl olduğuna dair bilgi verilirse en azından içimiz rahatlar" dedi. İnci Başaran'ın yaklaşık 2 yıl önce ayaklarından rahatsızlık yaşadığı ve bu rahatsızlık nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi. Öte yandan cenazeye katılanlar, Başaran'ın sahil kenarında yürüyüş yaparken ayağının kıyıda bulunan ipe takılarak düştüğünü iddia etti.