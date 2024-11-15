Çanakkale'de Elif Nur Çalışkan (35), seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çarptı. Otomobil yaklaşık 100 metre takla attı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, ağır yaralı Elif Nur Çalışkan'ı ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. Ancak talihsiz Elif Nur Çalışan, doktorların tüm çabalarına rağmen kazadan 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Elif Nur Çalışkan'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Lapseki ilçesi Şehitler Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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