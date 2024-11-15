AIDS’e yakalanan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan 13 yaşındaki çocuk, AIDS çıktı. Son evrede hastaneye yatırılan çocuk, kurtarılamadı. Olaya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. AIDS nedeniyle yaşamını yitiren çocuğun babasının HIV pozitif, annesinin ise HIV pozitif olmadığı anlaşıldı. Son araştırmalara göre çocuklarda HIV pozitif vakalarında artış olduğu vurgulandı. Yalnızca İstanbul Tıp Fakültesi'nde şu anda HIV pozitif nedeniyle takip edilen 100 çocuk olduğu vurgulandı. Bunlardan 20'sinin cinsel yolla bulaşan vaka olduğunu ortaya çıktı. Türkiye'de ise bilinen ve teşhis koyulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk olduğu açıklandı.

ÖLDÜRÜCÜ HASTALIK

AIDS, ilk kez 1980'lerin başında Orta ve Güney Afrika'da gündeme gelen ve giderek ürkütücü boyutlara ulaşan, etkeni HIV olan bir enfeksiyon hastalığıdır. HIV, bağışıklık sistemindeki akyuvarların yapısını bozup sayısını azaltarak vücudun enfeksiyonlara karşı direncini kırıyor.

Aileleri uyaran uzmanlar, "Çocuklarının özel yaşamlarını takip etmeleri, güvenli ilişki konusunda onların bilgilendirilmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.