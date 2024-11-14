Uzmanlar kansere yol açan kahve türünü ve sizin için en sağlıklı olanını açıkladı

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Norveç'te 20 yıl boyunca yürütülen ve 500.000 kişinin katıldığı uzun vadeli bir araştırma, filtre kahvenin sağlık açısından daha güvenli bir tercih olduğunu gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre, günde dört fincan filtre kahve tüketenlerin kalp sağlığına olumlu katkılar elde ettikleri belirlendi.

Fotoğraflar: AA ☕ BAŞLIK: UZMANLARDAN ÖNERİ: KANSERE YOL AÇAN KAHVE TÜRÜNE DİKKAT! Uzmanlar, kahve tüketiminin sağlığımız üzerindeki etkilerini inceleyerek hangi kahve türlerinin sağlığa daha zararlı olabileceğini araştırdı. Özellikle hazır kahvenin içerdiği akrilamid maddesinin, belirli kanser türlerine yakalanma riskini artırabileceği belirtiliyor. Akrilamid, yiyeceklerin yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi sonucu ortaya çıkan bir kimyasal olup, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmıştır.