Uzmanlar kansere yol açan kahve türünü ve sizin için en sağlıklı olanını açıkladı

Norveç'te 20 yıl boyunca yürütülen ve 500.000 kişinin katıldığı uzun vadeli bir araştırma, filtre kahvenin sağlık açısından daha güvenli bir tercih olduğunu gösterdi. Araştırma sonuçlarına göre, günde dört fincan filtre kahve tüketenlerin kalp sağlığına olumlu katkılar elde ettikleri belirlendi.
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☕ BAŞLIK: UZMANLARDAN ÖNERİ: KANSERE YOL AÇAN KAHVE TÜRÜNE DİKKAT!
Uzmanlar, kahve tüketiminin sağlığımız üzerindeki etkilerini inceleyerek hangi kahve türlerinin sağlığa daha zararlı olabileceğini araştırdı. Özellikle hazır kahvenin içerdiği akrilamid maddesinin, belirli kanser türlerine yakalanma riskini artırabileceği belirtiliyor. Akrilamid, yiyeceklerin yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi sonucu ortaya çıkan bir kimyasal olup, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından kanserojen bir madde olarak sınıflandırılmıştır.
📊 ARAŞTIRMA BULGULARI
2013 yılında Polonya'da yapılan bir araştırma, hazır kahvenin, taze çekilmiş kahveye göre iki kat daha fazla akrilamid içerdiğini ortaya koydu. Ancak Kanada'daki McGill Üniversitesi'ndeki uzmanlara göre, bu maddenin endişe verici seviyelere ulaşması için günde yaklaşık 10 fincan hazır kahve tüketmek gerekiyor. Hazır kahvenin akrilamid içeriğine rağmen, öğütülmüş kahveye kıyasla hücre hasarına karşı koruma sağlayan daha fazla antioksidan içerdiği de vurgulanıyor.