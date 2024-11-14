Sınırları aşan ziyaret! Güney Afrika eski Bakanı Ebrahim Patel Erzurum’a giderek kuzenleriyle bir araya geldi

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından Cape Malay Müslümanları arasındaki dini ve içtimai ihtilafları çözmek amacıyla Erzurumlu din alimi Ebubekir Efendi, 1862'de Güney Afrika'ya gönderildi. 1863'te Cape Town'a vararak burada 17 yıl boyunca din ve eğitim hizmetleri verdi. 1880 yılında ise Güney Afrika'da vefat etti. Ebubekir Efendi'nin torunu Güney Afrika Cumhuriyeti eski Ekonomi, Ticaret, Sanayi Bakanı ve Ulusal Meclis Üyesi Ebrahim Patel, dedesinin memleketine geldi. Ebubekir Efendi'nin ölümünün 144. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılan Patel, Erzurum'daki kuzenleri Esra Saraçoğlu, Fisün Durgun, Aysun Kültür ve Gülgün Özdemir ile de buluştu. Dedesinin yaşadığı şehirde olduğu için heyecanlandığını ifade eden Patel, "Benim için çok önemli bir ziyaret oldu. Erzurum'da çok duygulandım. Buradaki ailemle tanışma imkanı buldum. Bütün Erzurumluları Cape Town'a davet ediyorum" dedi.

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