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Galatasaray maçına giderken hayatını kaybetti! Ailesi Yiğit Kurt'un organlarını 4 çocuğa bağışladı

Galatasaray hayranı Yiğit Kurt, ailesiyle maça gitmek isterken geçirdiği trafik kazası sonucu kurtarılamadı. Ailesi organlarını 4 çocuğa bağışladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Galatasaray maçına giderken hayatını kaybetti! Ailesi Yiğit Kurt’un organlarını 4 çocuğa bağışladı

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Muğla Bodrum'da yaşayan Serkan Kurt ve oğlu Yiğit Kurt (9), geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Tottenham müsabakasını izlemek için İstanbul'a doğru yola çıktı. Ancak Balıkesir Susurluk'ta trafik kazasında babaoğul yaralandı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan sarı kırmızılı takımın taraftarı Yiğit, 5 gün süren yaşam mücadelesi sırasında hayata tutunamadı. Ailesi, organ bağışı kararı aldı. Yiğit'in kalbi Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kendisiyle aynı yaşta olan doğuştan kalp hastası çocuğa, karaciğeri ve böbrekleri ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde 3 çocuğa nakledilmek üzere çalışma başlatıldı. Küçük çocuğun cenazesi bugün öğle vakti Bodrum Bitez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'na defnedilecek.

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