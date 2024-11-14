Eve girdiğinde direkt kaşınıyor! Sebebini duyanlar kulaklarına inanamayacak

Dinlenememe Hissi

Clayman, uzun süre uyusa bile kendisini sürekli yorgun hissettiğini ve evde geçirdiği süre boyunca tam anlamıyla dinlenemediğini fark etti. Göz çevresinde oluşan şişlikler ve sürekli bir yorgunluk hissi, sağlığının her geçen gün kötüye gitmesine neden oldu.

Evden Uzaklaştığında Belirtiler Hafifliyor

Genç kadın, evinden uzaklaştığında belirtilerin hızla azaldığını ve yanma hissinin ortadan kalktığını belirtti. Bu durum, sağlık sorunlarının evdeki küf kaynaklı olabileceği şüphesini artırdı. Sonunda hastaneye başvurduğunda, yaşadığı tüm belirtilerin evindeki küf problemi nedeniyle ortaya çıktığını öğrendi.