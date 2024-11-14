Caprice Gold satılıyor! İşte istenen ücret

İstanbul Bayrampaşa'da Fadıl Akgündüz tarafından 2010'da devre mülk ve otel projesi olarak yapımına başlanan Caprice Gold, bir türlü tamamlanamadı. İflas masası tarafından satışa çıkarıldı. 30 dönüm arazi üzerindeki, 150 bin metrekare kapalı alana sahip, 27 katlı bina için 350 milyon dolar (12 milyar lira) istendiği açıklandı. Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, "28 bin 130 mağdur var. Bina, hastane olabilir, yurt olabilir" dedi. Caprice Gold'un tanıtımı "14 kral dairesi ve 234 özel saray salonu bulunuyor" diyerek yapılmıştı.

2015'te tutuklanan Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.