İzmir’den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Polisler kapıyı çilingirle açtı

Polis kapıyı çilingirle açtı (İHA)

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER

İlk belirlemelere göre, kardeşlerin İran uyruklu ve 30'lu yaşlarda olduğu ve yaklaşık 10 gün önce öldükleri tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.