İzmir’den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Polisler kapıyı çilingirle açtı

Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8'inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu.
Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8'inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu.
POLİS ÇİLİNGİRLE GİRDİ
Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi.
Çilingir ile eve giren polis, kardeşleri aynı odada ölü buldu.
10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER
İlk belirlemelere göre, kardeşlerin İran uyruklu ve 30'lu yaşlarda olduğu ve yaklaşık 10 gün önce öldükleri tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.