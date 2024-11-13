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İzmir'den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Polisler kapıyı çilingirle açtı

Türkiye İzmir'de 5 kardeşin yangında can vermesine ağlarken bir kan donduran haber de Antalya'dan geldi. Antalya Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polisler kapıyı çilingirle açarken aynı odada bulunan kardeşlerin 10 gün önce öldüğü tespit edildi.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:14 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:55
İzmir’den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Polisler kapıyı çilingirle açtı

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Güzeloba Mahallesi'nde yeni taşındıkları binanın 8'inci katında oturan İran uyruklu 3 kardeşten haber alamayan yakınları, bugün saat 15.00 sıralarında polise ihbarda bulundu.

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POLİS ÇİLİNGİRLE GİRDİ
Bunun üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu (İHA)Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu (İHA)

Çilingir ile eve giren polis, kardeşleri aynı odada ölü buldu.

Polis kapıyı çilingirle açtı (İHA)Polis kapıyı çilingirle açtı (İHA)

10 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER
İlk belirlemelere göre, kardeşlerin İran uyruklu ve 30'lu yaşlarda olduğu ve yaklaşık 10 gün önce öldükleri tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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