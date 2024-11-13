İngiliz hasta Türkiye’de masada kaldı!

İngiliz vatandaşı 2 çocuk annesi Janet Savage (54), kilo vermek istedi. Ozempic adlı zayıflama aşısının maliyetini karşılayamadı. Mide küçültme ameliyatı yaptırmaya karar verdi. Geçen yıl temmuz ayında uçak biletleri ve tıbbi müdahalenin de dahil olduğu paket tur için 2 bin 750 sterlin ödeyerek Türkiye'ye geldi.

Antalya'daki Özel Rich Hastanesi'nde ameliyat olan kadın, 6 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Tabut içinde ülkesine dönen Savage'ın cenazesi eşi Andrew tarafından teşhis edildi. Otopsi, St. Asaph'taki Glan Clywd Hastanesi'nde gerçekleştiren patolog Muhammed Aslam, ölüm nedeninin abdominal aorttan gelen akut kanamadan kaynaklandığını tespit etti. Başarısız operasyonu gerçekleştiren cerrah Dr. Ramazan Azar, ameliyata başlandığında aort atardamarında 3-4 milimetrelik bir 'defekt' olduğunu ve bunun sonucunda çok büyük bir kanamanın meydana geldiğini anlattı.