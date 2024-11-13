CHP belediyeciliği yine sınıfta kaldı: Yürüyen merdiven arıza yaptı 26 Kasım’a kadar kapatıldı

İstanbul'da ulaşım sorunu giderek içinden çıkılmaz bir hâl alırken, CHP'nin başarısız belediyecilik anlayışı halkı bezdirdi.

Ulaşımda üst üste yaşanan problemlere son olarak Mecidiyeköy metro istasyonunda yürüyen merdivenin arızalanması eklendi.

Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonundaki yürüyen merdiven, akşam saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Metrodan inen yolcular, merdivenlerin çalışmaması nedeniyle zor anlar yaşarken istasyonda yoğunluk oluştu. Çıkış yapmak isteyen vatandaşlar, kalabalık nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

Arızalanan yürüyen merdiven 26 Kasım'a kadar kapatıldı (Fotoğraf: AA)

YÜRÜYEN MERDİVEN 26 KASIM'A KADAR KAPATILDI

Mecidiyeköy metro istasyonundaki yürüyen merdiven, arıza nedeniyle geçici olarak kullanım dışı bırakıldı. Yaşanan arızaya bazı vatandaşlar tepki gösterirken yetkililer, merdivenin 26 Kasım'a kadar kapalı olacağı bilgisini verdi.